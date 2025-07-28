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Fenerbahçe’de 4 eksik! Talisca rövanşa yetişebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’de 4 eksik! Talisca rövanşa yetişebilir
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz kampından dönen Fenerbahçe, bugün İstanbul'da hazırlıklarına başlıyor. Sarı-lacivertlilerde 4 önemli ismin yokluğu dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapan Fenerbahçe, yurda dönüşünün ardından çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. Ancak teknik heyet, kadroda yaşanan eksiklikler nedeniyle planlamasını revize etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe’de 4 eksik! Talisca rövanşa yetişebilir - 1. Resim

Tedavi süreçleri devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao bugünkü idmanda yer almayacak. Ayrıca sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Anderson Talisca da henüz takıma katılamadı.

Fenerbahçe’de 4 eksik! Talisca rövanşa yetişebilir - 2. Resim

Brezilyalı yıldızın saha koşularına başladığı ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeye göre ancak Avrupa kupası rövanş karşılaşmasında kadroda yer alabileceği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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