F.Bahçe yönetiminin ‘acil’ kodlu toplantısında karar çıktı. Süper Lig’e havlu atma noktasına gelen sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran dün yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Tedesco ve Özek ile yola devam edeceklerini açıkladı. Saran, iftar etkinliğindeki açıklamasıyla başkanlığı bırakmayı düşünmediğini, ve kongrede aday olacağını da belli etti.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de kaynayan kazana kimin atılacağı sorusu şimdilik cevapsız kaldı. Karagümrük karşısında namağlup ünvanını kaybederek şampiyonluk yarışından çıkan sarı lacivertlilerde camia “kelle” beklerken, başkan Sadettin Saran’dan “devam” kararı çıktı. Maçın ardından kurmaylarıyla kısa bir durum değerlendirme görüşmesi yapan Sadettin Saran, dün ise teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yardımcısı Berke Çelebi’yi hesaba çekti. Saran, Özek ve Çelebi’yle konuştuktan sonra ise Tedesco’yla birebir görüştü. Sonuç; “Oyna devam!”

YİNE ADAY OLACAK

Başkan Sadettin Saran, toplantı sonrası, herhangi bir ayrılık kararı almadıklarını, Domenico Tedesco’yla yola devam edeceklerini açıkladı. Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği iftar etkinliğinde konuşan Saran, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Maalesef bizler de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha önemlisiniz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. 2027’ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. Salı günü inşallah tekrar güzel futbola döneceğiz” açıklamasını yaptı. Saran böylece başkanlığı bırakmayı düşünmediğini, kongrede aday olacağını da belli etti.

Domenico Tedesco

GEREKEN ÜLTİMATOMU VERDİK

Başkan Sadettin Saran, “Karagümrük maçındaki oyuna şaşırdık ve üzüldük. Bunları konuştuk. Gereken ültimatomları verdik. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz” dedi.

ÇÖKÜŞÜN SEBEPLERİ

Fenerbahçe devre arasında kan kaybetti, yönetim seyretti.

Üçlü-dörtlü sistem derken Tedesco takımın ayarlarıyla oynadı.

Takımdaki taktik disiplin, kadro istikrarı, forma adaleti yok oldu.

Lookman’a teminat mektubu vermeyenler, Cherif’e servet ödedi.

Takımın üç golcüsü gönderildi, listedekilerin hiçbiri alınamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası