Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salondaki core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel programlarla sona erdi.

SEMEDO TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo takımla birlikte çalışmalara başlarken sakatlığı devam eden Edson Alvarez ise birkaç hafta içerisinde kademeli olarak çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

