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Spor

Fenerbahçe'de Ederson ve Livakovic kararı! Veda yaklaşıyor

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Fenerbahçe'de Ederson ve Livakovic kararı! Veda yaklaşıyor

Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic'i yeniden kadroya katmak istiyor.

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F.Bahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic yeniden evinin yolunu tutacak. Geçen sezon önce İspanyol ekibi Girona’ya, ardından da eski kulübü Dinamo Zagreb’e kiralanan tecrübeli kaleci bu defa kesin dönüş yapacak. Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’in transferinin ardından Fenerbahçe’de kendine yer bulamayan Livakovic, altyapısından yetiştiği eski kulübünün sarı lacivertli yönetimle anlaşmasını bekliyor.

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EDERSON AYRILMIYOR

F.Bahçe yönetimi Zagreb’den gelen 4,5 milyon avroluk bonservis ücreti teklifini geri çevirmişti. Livakovic’ten 6-7 milyon avroluk bir gelir bekleyen sarı lacivertliler Dinamo Zagreb’in fiyatı artırmasını bekliyor. Hırvat basını, başkent ekibinin F.Bahçe ile görüşmeleri sürdürdüğünü ve kısa süre içinde tarafların anlaşmaya varmasının beklendiğini yazdı. Takımdan ayrılacağı konuşulan bir diğer kaleci Ederson ise bu iddiaları yalanladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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