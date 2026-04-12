Süper Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Kayserispor karşısına fedakârlık yaparak sahaya çıkan Milan Skriniar, olası ciddi sakatlık riskine karşı devre arasında oyundan çıktı. Yapılan kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmazken, yıldız stoperin aktif dinlenmeyle kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de deplasmanda oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamış ancak müsabakanın ikinci yarısına çıkamamıştı. Deneyimli oyuncunun son durumuna ilişkin bilgiler netleşti.

"CİDDİ BİR RİSK OLACAKTI"

Sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, takımı için fedakarlık yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim."

TEDESCO "RİSKE ETMEDİK" DEMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Domenico Tedesco ise oyuncunun durumuna dair planlarını şu sözlerle aktardı:

"Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor."

SON DURUMDA OLUMSUZLUK YOK

A Spor'un haberine göre; sakatlık durumu kontrol edilen tecrübeli savunmacıda bugün itibarıyla olumsuz bir gidişat olmadığı tespit edildi. Skriniar da ağrılarının artmadığını bildirdi. Oyuncunun kasılmalarının tamamen geçmesi adına şu anda aktif dinlenme sürecinde olduğu kaydedildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 37 maça çıkan Milan Skriniar, takımı adına 2 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası