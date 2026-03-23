Fenerbahçe'de Tedesco’yu endişe sardı!
Milli maçlar öncesi Domenico Tedesco’yu endişe sardı. Sezon boyunca eksik oyuncuların sıkıntısını yaşayan İtalyan hoca, Beşiktaş derbisi öncesi millî mesaiye çıkacak yıldızlarının sağ salim geri dönmesini bekliyor…
- Fenerbahçe, Gaziantep galibiyetiyle milli araya girdi ve Süper Lig'e Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak.
- Semedo ve Alvarez'in tedavileri sürerken, Beşiktaş karşılaşmasında Levent dışında eksik olmaması bekleniyor.
- Teknik direktör Domenico Tedesco, milli takımlara giden yıldızların sakatlıklarından endişeli; özellikle Milan Skriniar'ın sakatlığına rağmen milli takıma çağrılması büyük risk olarak görülüyor.
- Matteo Guendouzi, sezon sonunda takımın hak ettiği yerde olacağını ve şampiyonluğu hak ettikleri takdirde kazanacaklarını belirtti.
MEHMET EMİN ULUÇ - Millî araya Gaziantep galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Süper Lig’e Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak. Kadıköy’de kazanarak yeniden şampiyonluk rotasına girmek isteyen sarı lacivertlilerde an itibarıyla Semedo, Alvarez ve Levent’in tedavileri sürerken, Beşiktaş karşılaşmasında Levent dışında bir eksik olmaması bekleniyor. Ancak sezon başından beri sakatlıklardan canı yanan, özellikle Skriniar ve Talisca’nın yokluğunda oyun planları altüst olan teknik direktör Domenico Tedesco, millî takımlara giden yıldızları için endişeli.
KOLTUK SEVDASI
Kerem, Mert, İsmail, Oğuz Türkiye, Ederson Brezilya, Kante Fransa, Skriniar Slovakya için ter dökerken, İtalyan hoca da kan terleyecek! Topun ağzındaki Tedesco’yu en çok korkutan isim, sakatlığına rağmen millî takıma çağrılan Milan Skriniar. Slovak yıldızın Kosova karşısında oynaması sağlığı açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Ederson, Kerem, Kante, İsmail de Tedesco’nun sağlıkla dönmesini beklediği oyuncular. Zira Beşiktaş karşısında işlerin ters gitmesi Fenerbahçe’yi zirve yarışından, hocayı da koltuğundan edebilir.
TEK EKSİK LEVENT
Fenerbahçe’de tedavileri süren Semedo ve Alvarez’in Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Millî oyuncuların sağlam dönmesi halinde derbide tek eksik Levent olacak.
HAK ETMEMİZ GEREKİYOR
Asensio ile beraber bu sezonun en iyi transferlerinden biri olarak kabul edilen Matteo Guendouzi, 10 Numara’ya net açıklamalar yaptı. Domenico Tedesco’yu Unai Emery’e benzeten Fransız yıldız, Süper Lig’in çok zorlu bir arena olduğunu belirtirken, “Her zaman söylediğim gibi, sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. Eğer şampiyon olursak hak etmiş oluruz. Eğer ikinci olursa ikinci olmayı, üçüncü olursak üçüncü olmayı hak etmişizdir” dedi.