Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maçın ardından kendileri hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışı veren Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden lig sonuncu Fatih Karagümrük, sarı lacivertlilerin 25 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından yapılan yorumlarda, ortaya koydukları mücadelenin hakkının verilmediğini ve aşağılayıcı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Süleyman Hurma

"SANKİ KAHVEDEN GELMİŞİZ"

Maçla ilgili HT Spor'a konuşan Başkan Hurma, "Bir tek şey beni çok üzdü. Maçtan sonra birçok televizyon kanalı ve yorumcu; Fenerbahçe’ye hakaret etmek, onları aşağılamak için bizi o kadar aşağıladı ki… Sanki bir futbol takımı değiliz; sokaktan, kahveden 11 kişi toplanıp gelmişiz, Fenerbahçe’ye karşı oynamışız gibi. Günün sonunda bunlar da oyuncu. Benim kalecim Atletico Madrid’de oynadı, Premier Lig’de oynadı. Sağ bekim Sporting, sol bekim Sırbistan Milli Takımı oyuncusu. Stoperim Şili Milli Takımı oyuncusu. Sanki biz sokaktan 11 kişi Karagümrük olarak toplanmışız gibi." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası