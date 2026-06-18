Fenerbahçe’de yeni hoca açıklanıyor: Volkan Demirel sürprizi
Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'nin, 48 saat içinde Aykut Kocaman'ı "yeni teknik direktör" olarak resmen duyurması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel sürprizi de konuşuluyor.
- Olağanüstü seçimle Aziz Yıldırım başkanlığa oturdu.
- Takımın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Gornik Zabrze oldu.
- Yeni teknik direktörün adı henüz açıklanmadı.
- Teknik direktörlük için Aykut Kocaman ismi öne çıkıyor (%90 olasılıkla).
- Sezon hazırlıkları 22 Haziran'da başlayacak.
- Takım 5-16 Temmuz'da Avusturya kampına gidecek.
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimle Aziz Yıldırım oturdu. Takımın Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze olurken; yeni teknik direktörün adı hâlâ açıklanmadı.
YÜZDE 90 KOCAMAN, YÜZDE 10 SÜRPRİZ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Yıldırım'ın çalışmak istediği Aykut Kocaman isminde hem fikir. 19 Haziran Cuma gününe kadar yönetimin, teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.
Söz konusu isim yüzde 90 Kocaman, yüzde 10'luk pay ise sürpriz. Teknik direktör Volkan Demirel'in ismi bile kulislerde geçiyor. Yabancı bir aday ise yok.
SEZON HAZIRLIKLARI 22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, 22 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor. 5-16 Temmuz'da Avusturya kampına gidilecek ve burada 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile hazırlık maçı oynanacak.