Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'nin, 48 saat içinde Aykut Kocaman'ı "yeni teknik direktör" olarak resmen duyurması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel sürprizi de konuşuluyor.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimle Aziz Yıldırım oturdu. Takımın Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze olurken; yeni teknik direktörün adı hâlâ açıklanmadı.

Aziz Yıldırım

YÜZDE 90 KOCAMAN, YÜZDE 10 SÜRPRİZ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Yıldırım'ın çalışmak istediği Aykut Kocaman isminde hem fikir. 19 Haziran Cuma gününe kadar yönetimin, teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

Aykut Kocaman

Söz konusu isim yüzde 90 Kocaman, yüzde 10'luk pay ise sürpriz. Teknik direktör Volkan Demirel'in ismi bile kulislerde geçiyor. Yabancı bir aday ise yok.

Volkan Demirel

SEZON HAZIRLIKLARI 22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, 22 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor. 5-16 Temmuz'da Avusturya kampına gidilecek ve burada 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile hazırlık maçı oynanacak.

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