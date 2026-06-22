İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
Sarı-lacivertlilerde Futbol A Takımı'nın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Özetle DinleFenerbahçe’de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri...
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Spor az önce
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
- Yapılan kontroller arasında EKG, kan tetkikleri, efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testler yer aldı.
- Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de tetkikler gerçekleştirildi.
- Sağlık kontrolleri 23 Haziran Salı günü devam edecek.
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılan kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri 23 Haziran Salı günü devam edecek.
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