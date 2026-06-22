Sarı-lacivertlilerde Futbol A Takımı'nın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

İsmail Kartal

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılan kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri 23 Haziran Salı günü devam edecek.

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