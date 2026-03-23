Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, NEC Nijmegen'de forma giyen Türk sol kanat oyuncusu Başar Önal ve Hollandalı sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa'yı takibe aldı.

Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen maçını yerinde takip etti.

HOLLANDA'YA TRANSFER ÇIKARMASI

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulübün temsilcilerinin Nijmegen’deki ziyaretinin odağında, ilk etapta iddia edildiği gibi sadece Başar Önal değil, NEC forması giyen Sami Ouaissa’nın da olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları (Sağda)

ASIL HEDEF OUAİSSA

Başar Önal ile de ilgilenen Fenerbahçe’nin, genç oyuncunun performansını yerinde takip ettiği ancak asıl hedefin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ouaissa olduğu belirtildi. Sarı lacivertli yöneticilerin, Hollanda ekibinin yükselen yıldızı için detaylı gözlem yaptığı kaydedildi

Sami Ouaissa

BİRÇOK TALİBİ VAR

Genç futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, PSV başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği ifade edildi.

BEKLENTİ 8-10 MİLYON AVRO

Nijmegen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sami Ouaissa, bu sezon 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hollanda temsilcisinin, başarılı oyuncu için 8 ila 10 milyon avro arasında bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası