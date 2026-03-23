Fenerbahçe'den Hollanda'ya transfer çıkarması: 2 isim tribünden izlendi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, NEC Nijmegen'de forma giyen Türk sol kanat oyuncusu Başar Önal ve Hollandalı sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa'yı takibe aldı.
Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen maçını yerinde takip etti.
HOLLANDA'YA TRANSFER ÇIKARMASI
Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulübün temsilcilerinin Nijmegen’deki ziyaretinin odağında, ilk etapta iddia edildiği gibi sadece Başar Önal değil, NEC forması giyen Sami Ouaissa’nın da olduğu iddia edildi.
ASIL HEDEF OUAİSSA
Başar Önal ile de ilgilenen Fenerbahçe’nin, genç oyuncunun performansını yerinde takip ettiği ancak asıl hedefin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ouaissa olduğu belirtildi. Sarı lacivertli yöneticilerin, Hollanda ekibinin yükselen yıldızı için detaylı gözlem yaptığı kaydedildi
BİRÇOK TALİBİ VAR
Genç futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, PSV başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği ifade edildi.
BEKLENTİ 8-10 MİLYON AVRO
Nijmegen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sami Ouaissa, bu sezon 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hollanda temsilcisinin, başarılı oyuncu için 8 ila 10 milyon avro arasında bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.