Fenerbahçe, Lazio’nun orta sahasını rekor bonservisle bitirdi. Tedesco’nun ilk önerildiğinde “Hiç düşünmeden hemen alalım” dediği oyuncu ile 4,5+1 yıllık söz kesildi. Kulübüne de 28+2 milyon avro bedel ödenecek.

Ve Kanarya Musaba’nın ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler Lazio forması giyen merkez orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’de mutlu sona ulaştı. Oyuncuyu getirmek için İtalya’ya çıkarma yapan Fenerbahçe yönetimi, kulübüne 28+2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ki bu rakam kulüp tarihinin en yüksek rakamı olacak. Güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan oyuncuyla da 4,5+1 yıllık mukavele için el sıkışıldı. İşin perde arkasında ise Fransız yıldızın adı gündeme geldiğinde, “Hiç düşünmeden hemen alalım” diyen teknik direktör Domenico Tedesco var.

BUGÜN İSTANBUL’DA OLACAK

Guendouzi’nin kariyerine bakıldığında ise İspanya dışında Avrupa’nın dört büyük liginde de forma giydiği görülüyor. Lorient sonrası 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Arsenal’e transfer olan orta saha sonra Almanya’da Hertha Berlin, sonra Marsilya ve tekrar Arsenal ardından Marsilya ve Lazio formaları giyiyor. 2024 yazında İtalyan ekibinin Marsilya’dan 13 milyon avro bonservis bedeliyle aldığı yıldız ismin kariyerinin en yüksek piyasa (50 milyon avro) değerine ise 2019’da Arsenal günlerinde ulaştığı görülüyor. Bugün 13.30’da İstanbal’a gelecek olan Guendouzi Süper Kupa finalinde sahada olacak.

YEŞİLYURT SEZON SONU

Sarı lacivertliler yerli piyasadaki transfer çalışmalarına devam ediyor. Yönetim, Karşıyaka’dan Âdem Yeşilyurt’un transferinde de sona yaklaştı. Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı. F.Bahçe, Karşıyaka’ya Âdem Yeşilyurt’un transferi karşılığında bir miktar bonservis bedeli ve altyapıdan bazı oyuncuları kiralık verecek. Âdem sezon sonu sarı lacivertli kulübe gelecek.

