Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk töreninde şampiyonluk ve derbi primine yönelik gelen soruyu cevapladı.

Fenerbahçe Kulübü ile Otokoç arasında futbol takımı forma göğüs sponsorluğu yenilendi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, yönetici Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı.

Burada açıklamada bulunan Murat Salar, "Bu sözleşmeyi yeniliyoruz ama bu birliktelik çok yeni değil. AVİS ile başlayan 8. yılına girecek olan uzun bir birliktelik. Koç Grubu bu konuda her zaman bize destek olmakta. Başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere tüm Otokoç ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikteliğimiz inşallah uzun yıllar devam edecek. Takımımızın başarılarına hep birlikte tanık olacağız, yaşayacağız. O dönemde formamızda Otokoç olacak, onların desteğine layık olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Sezonun son bölümüne yaklaştıklarını hatırlatan Salar, "5 maçımız kaldı, tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara tek tek konsantre olacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olmaları çok önemli. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Geçtiğimiz yılla paralel bir anlaşma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLUK VE DERBİ PRİMİ

"Şampiyonluk ve derbi primi belirlediniz mi? Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden bu konuda size gelen bir şey oldu mu, sosyal medyada yazılanlar var." şeklinde gelen soruya cevap veren Salar, "Önümüzdeki kalan maçlara tek tek hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Sosyal medya, orası sosyal medyanın ilgilendiği alan. Herkesin tüm odaklanması bu hafta Rizespor maçı. Allah'ın izniyle inşallah o maçı kazanacağız ve maç maç devam edeceğiz." ifadelerini kullandı..

Sarı-lacivertli yönetici Burçin Gözlüklü ise şunları kaydetti:

"Otokoç Fenerbahçe için sadece iş ortağı değil, bu yolculuğa uzun yıllardır aynı inançla eşlik eden kıymetli bir yol arkadaşıdır. Bu güçlü bağın temellerinin atılmasında pay sahibi olan başta eski başkan Ali Koç olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sahadaki mücadelenin en kritik dönemlerinden birine girdik. İki önemli hedefimiz var. İkisi için de büyük inançla ilerliyoruz. Umarım bu birlikteliği sahada başarılarla da taçlandırırız. Bu yolda bizimle yürüyen tüm iş ortaklarımızın katkısı bizler için son derece kıymetli. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum."

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici de şunları dile getirdi:

"Burada yalnızca bir iş birliğini yenilemek için değil, ortak bir inancı teyit etmek için bir aradayız. Koç topluluğun 100. yılını kutluyoruz. Bir asrı geride bırakırken sadece bir şirketler topluluğunun değil, bir vizyonun da yıl dönümünü kutluyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bunun önemli bir yansıması da spor. Spor, sadece rekabet alanı değil, insanları bir araya getiren, gençlere ilham veren ve güçlü toplumsal etki oluşturan özel bir alan. Spor ve sporun etrafındaki ekosisteme de katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. 120 yıla yaklaşan tarihiyle Fenerbahçe temsil ettiği değerler ve oluşturduğu kültürle ülkemizin en özel kurumlarından biri. Bu birliktelik sadece bir iş birliği olmadı. Birlikte yürünmüş bir yolun zaman içinde güçlenmiş bir bağın hikayesidir. Fenerbahçe'nin formasında, çubuklunun göğsünde yer almak ayrı anlam taşıyor. Bu aidiyetin sonucu. Sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda aynı yerde kalabilmektir."

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar da toplantıya video mesaj yoluyla katıldı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

