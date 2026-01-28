Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8'inci haftasında Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımı ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Antremnama sakatlık geçiren Jhon Duran, kadroda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe günü FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin kritik maç için kamp kadrosu belli oldu.

JHON DURAN KADRODA YOK

Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. Jhon Duran, idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Romanya kafilesine alınmadı.

CEZALI VE SAKATLAR

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mertcan ile kart cezalısı Milan Skriniar da kadroda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferleri Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği kafilede bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN 18 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

