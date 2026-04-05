Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bulduğu gol, VAR'dan döndü.
GOL OFSAYTA TAKILDI
Müsabakanın 56. dakikasında sarı lacivertlilerin kullandığı kornerin ardından Gökhan Sazdığı'nın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Fenerbahçe'de gol sevinci yaşanırken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan uyarı geldi. Orta hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz sayıldığını belirtti.
