Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik var
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Sivas'a gitti. Sarı-lacivertlilerin kafilesinde 4 eksik bulunuyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 22 Nisan Pazartesi saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
BECAO KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde Olympiakos maçında sakatlık yaşayan Becao kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor