Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik var

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik var

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik var

Spor Haberleri

İlgili Haberler

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Sivas'a gitti. Sarı-lacivertlilerin kafilesinde 4 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 22 Nisan Pazartesi saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

BECAO KADROYA ALINDI

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde Olympiakos maçında sakatlık yaşayan Becao kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
İyi Parti'nin genel başkan adayı Koray Aydın'dan iddialı çıkış: 1,5 ay içinde gidenler, küsenler geri gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonluk maçında 14 gözaltı! Emniyet tarihi maça özel önlem aldı - SporŞampiyonluk maçında 14 gözaltı! Emniyet tarihi maça özel önlem aldıTürkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmışlardı.. Süper Lig'in efsanesi Amatör Lig'e düştü - SporTürkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmışlardı.. Süper Lig'in efsanesi Amatör Lig'e düştüArda Turan durdu durdu Okan Buruk itirafını patlattı: "Adam başımıza dert oldu" - Spor"Adam başımıza dert oldu"Hollanda'da 9.sıradan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta birinci oldu - SporToprak Hollanda'da Türk bayrağını dalgalandırdıGeldiği gibi gidiyor! Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresini böyle duyurdular - SporDzeko Fenerbahçe'ye veda ediyorSüper Lig'de 33.hafta: Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım blog - SporAntalyaspor - Hatayspor | Canlı
Sonraki Haber Yükleniyor...