Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı kadrosu açıklandı! 6 oyuncu İstanbul'da kaldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mart 2024 13:49 - Güncelleme: 6 Mart 2024 13:53 - Güncelleme:

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UEFA Konferans Ligi son 16 tur ilk maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de geniş kadro belli oldu. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, riske edilmeyerek Belçika'ya götürülmedi.