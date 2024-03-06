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Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı kadrosu açıklandı! 6 oyuncu İstanbul'da kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi son 16 tur ilk maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de geniş kadro belli oldu. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, riske edilmeyerek Belçika'ya götürülmedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu netlik kazandı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre kamp kadrosuna sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve İrfan Can Kahveci dahil edilmedi.

Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da UEFA'ya isimleri bildirilmediği için Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı kamp kadrosunda yer almadı.

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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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