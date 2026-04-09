Fenerbahçe'nin yaz transfer planı: Menajerler önerdi, 2 oyuncu listeye girdi
Fenerbahçe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda sol ayaklı kanat transferine öncelik verilecek. Menajerler aracılığıyla 2 oyuncu önerildi. Sarı-lacivertli yönetim, 11 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası başlamadan anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Kanat bölgesine takviye yapılması planlanırken; Başkan Sadettin Saran'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kadro planlamasının büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.
İLK ADAY RİYAD MAHREZ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye 2 oyuncu önerildi. Bu isimlerden ilkinin, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren Riyad Mahrez olduğu belirtildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun, N'Golo Kante gibi Avrupa'ya dönmek istediği aktarıldı.
2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden olan Cezayir'in yıldız isimlerinden Riyad Mahrez'in de kadroda olması bekleniyor.
36 MAÇTA 20 GOLE KATKI
Kariyerinde daha önce Manchester City, Leicester City, Le Havre, Quimper ve AAS Sarcelles formaları giyen Riyad Mahrez, Al Ahli'de bu sezon 36 maça çıktı ve 7 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
İKİNCİ ADAY LEON BAILEY
Sarı-lacivertli kulübün transfer listesindeki bir diğer adayın Aston Villa forması giyen Leon Bailey olduğu, 28 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği ifade edildi.
Daha önce Roma, Leverkusen, Genk, Trencin ve Anif Jugend'de mücadele eden Bailey, bu sezon Aston Villa'da 23 maça çıktı ve 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.