Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası! 'Napoli, Jhon Duran için her yolu denemeye hazır'
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, transfer haberiyle spor gündemine geldi. İtalyan basını tarafından dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
- İtalyan basını, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, Duran'ı yakından takip ettiğiniz yazdı.
- Napoli'nin, Duran'ı kadrosuna katmak için her yolu denemeye hazır olduğu belirtildi.
- Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Serie A'da lider Inter'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Napoli'nin, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da olan Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.
İtalya'dan II Mattino'nun haberine göre; 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Napoli'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
"DURAN, NAPOLI'NİN HAYAL LİSTESİNDEN SİLİNMEDİ"
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, Jhon Duran'ı takip ettiği vurgulanırken; "Napoli, Duran'ı kadrosuna katabilmek için adeta her yolu denemeye hazır. Oyuncunun ismi, mavi-beyazlıların hayal listesinden hiçbir zaman silinmedi" ifadeleri kullanıldı.
Genç oyuncunun, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin hücum hattı için ideal profil olarak görüldüğü kaydedildi.
18 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Duran, Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı ve sahada kaldığı 979 dakikada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.