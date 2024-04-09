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Haberler > Spor > Fernando Santos pes etmiyor! 'Gitmiyorum'

Fernando Santos pes etmiyor! 'Gitmiyorum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlıları gelecek sezon şampiyon yapmak isteyen Portekizli çalıştırıcı, takımın şu andaki durumuyla kendisinin alakası olmadığını söyledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos gelecek sezon da Beşiktaş’ın başında olmak istiyor. Siyah beyazlılarla sezon ortasında 1,5 yıllık sözleşmeye imzlayan tecrübeli çalıştırıcı, kendisini henüz gösteremediğini düşünüyor. Siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı toplantıda takımın kendisinden önce dört teknik adam değiştirdiğini hatırlatan Santos, bu kadar değişikliği hiçbir takım kaldıramaz. Her adımımı gelecek sezonu düşünerek atıyorum” dedi.

MAZERET YOK

Hücum futbolu oynatmadığı ve savunmayı daha çok ön planda tuttuğu konusundaki eleştirileri de kabul etmeyen Portekizli, takımın ön alanda baskı yapmaya uygun olmayan oyunculardan kurulu olduğunu ve bu durumun kendisiyle alakası olmadığını sözlerine ekledi. Siyah beyazlı yöneticiler ise Türkiye Kupası’nda alınacak olumsuz sonucun mazeret kabul etmeyeceğini belirterek, tecrübeli çalıştırıcının kupaya odaklanmasını istedi.

SAVİC'İ ALALIM

Fernando Santos yöneticilerle yaptığı toplantıda transfer konusunda da görüş belirtti. Portekizli teknik adam, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic’in transfer edilmesi gerektiğini söyledi. Samet Aybaba’nın da 33 yaşındaki stoperi çok istediği öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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