Tüm dünyada futbolun en değerli sembolü olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası, FIFA'nın Dünya Kupası Turu kapsamında, kendisine özel olarak hazırlanan uçakla 6 Ocak'ta İstanbul'a geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında Türkiye'ye getirilen dünya kupası, İtalya'nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro'nun eşliği ile; 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı formasıyla üçüncülük başarısına imza atan futbolcuların, spor dünyasının duayen isimlerinin ve davetlilerin katıldığı özel bir etkinlikte sergilendi.

Dünya kupası, İtalya'nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro'nun eşliği ile geldi

Futbolun en değerli sembolü olan FIFA Dünya Kupası, 150 günlük yolculuğu boyunca 30 ülkede sergilenecek. Tur kapsamında Mısır'dan Türkiye'ye getirilen FIFA Dünya Kupası'nın bir sonraki durağı ise Viyana olacak. Etkinlikte konuşan Gaye Sunerli, şunları söyledi:

"Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz FIFA Dünya Kupası Turu'nu, futbol heyecanı ve coşkusunun en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. FIFA Dünya Kupası Turu ise bu uzun soluklu iş birliğinin en özel ve en görünür buluşma noktalarından biri."

"İSTANBUL'DA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

FIFA'nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında İstanbul'da bulunmak benim için harika bir duygu. Bugün burada futbolseverlerle bir arada olmak gerçekten çok heyecan verici."

