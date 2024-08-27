FIFA kokartlı Karaoğlan'a Antalya'da fiziki saldırı! Nasıl devam edersin Atilla? 

Hakem dünyasını avucunun içi gibi bilen yazarımız Ömer Faruk Ünal: Göğsünde FIFA kokardı taşıyan bir hakem bu maçı devam ettiremez...

BOZTEPE'NİN KORUMASI İTTİ

ÖMER FARUK ÜNAL'IN HABERİ - Antalyaspor-Hatayspor maçı.. Hakem Attilla Karaoğlan. İlk yarı Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitiyor. Bu yarının son dakikasında Antalyaspor bir de penaltıdan faydalanamıyor. FIFA kokartlı Karaoğlan, 45 dakika sonunda soyunma odasına yöneliyor. Koridorun başlangıcında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, göğsüyle önlerini kesiyor. Yürümelerine ve odalarına gitmelerini engelliyor. Karaoğlan kenardan geçmeye çalışıyor. Koruması da itiyor. Hiçbir hakem, bu maçı devam ettiremez. Hele de göğsünde FIFA kokardı taşıyan bir hakem, bu maçın ikinci yarısında sahaya çıkmaz. Bir UEFA maçında bunu bir başkan yapsın da görelim?

BU İŞ HAKEM DÖVMEYE GİDER

Attila Karaoğlan ikinci yarıya çıkıyor. Bu görüntüler kameralarla sabit ve maçın temsilcileri tarafından da görülüyor. Ve bu olanlar da hakem ve temsilci raporlarına geçiyor. Kulüplere ve başkanlarına bu kadar müsamaha ve hoşgörü gösterilirse; olacağı buydu! Hakemler, odalarına gidemiyorlar! Bugün itiş-kakış, küfür, yarın hakem dövmeye kadar bu iş gider! Bakalım; hakemlere "Arkanızdayım" diyen TFF Başkanı ne yapacak? Bakalım; TFF ve kurulları ne yapacak? Nasıl bir vaziyet alacaklar? Hakem gibi görmezlikten mi gelecekler?

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MHK'DA VAR'I BİLEN YOK!

MHK içinde VAR eğitimi almış ya da VAR sertifikası olan yok. Bu dönem yabancı VAR eğitimcisi de yok. Alper Ulusoy ya da Mete Kalkavan gibi üst düzey VAR hakemliği yapmış isimler de ayrıldı.

FIFA VAR kadrosunda olan Abdulkadir Bitigen, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler de sistemin dişında tutuldu. Şu anda TFF çatısı altında VAR ile ilgili hakemle- re bilgi verecek hiç kimse yok! Bu arada Halil Umut Meler'in bu hafta Avrupa görevinde VAR ekibi tamamen yabancı.