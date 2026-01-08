Bordo mavililer, Wolfsberger’den aldığı 22 yaşındaki savunma oyuncusuna 4,5 yıllık imza attırdı.

Trabzonspor ilk takviyeyi savunma bölgesine yaptı. Karadeniz ekibi, Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu’yu Türkiye’ye getirdi ve 4,5 yıllık imza attırdı. Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro yedi taksit hâlinde ödenecek. 22 yaşındaki futbolcuya da bu sezon 350 bin avro, diğer sezonlarda ise 700 bin avro garanti ücret verilecek.

BU KULÜBÜ SEVDİM

Kendisine ilk teklifin gelmesi sonrası detaylı araştırmalar yaptığını belirten Nwawu, “Trabzonspor'un bana millî takım kapısını aralayacağını düşünüyorum. Sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim. Taraftar zaten Avrupa'nın ve dünyanın en iyilerinden biri. Onların benden beklentilerini boşa çıkarmayacağım. Burada olduğum için mutluyum. Benim için yeni bir macera” açıklamasını yaptı.

DENS DRAGUS GAZİANTEP’E

Trabzonspor’un sezon başında Eyüpspor’a kiraladığı Dens Dragus, ara transferde Gaziantep FK’ya gidiyor. İstanbul ekibi ligin ilk yarısında 12 maçta süre alıp gol ve asist katkısı veremeyen 26 yaşındaki Rumen forveti gözden çıkarmıştı.

