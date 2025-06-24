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Fırtına üç koldan! Wooh bitmek üzere

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fırtına üç koldan! Wooh bitmek üzere
Trabzonspor, Transfer, Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon startını 30 Haziran’da verecek olan Trabzonspor’da yönetim transferleri erken bitirmeye uğraşıyor.

Şampiyonluğun geldiği sezondaki gibi eksik bölgelere erkenden takviye düşüncesinde olan bordo mavililerde başkan Ertuğrul Doğan da devrede.

DOĞAN İLGİLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fransa’ya giden başkan hem savunma hem de hücum bölgesi için oyuncu baktı. Fırtına’nın stoperde öncelikli adayı Rennes forması giyen Christopher Wooh ve kanat için de düşünülen isim Jeremi Boga. Bu oyuncuların kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

ONUACHU DA PROBLEM YOK

∂ Forvet konusunda da eski kiralık isim Paul Onuachu için geri sayım var. Kulübü Southampton ile anlaşma sağlandı ve ödeme detayları görüşülüyor. Yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen bordo mavililerde kaleci Uğurcan Çakır konusunda da belirsizlik devam ediyor. Millî eldivenin büyük oranda yeni sezonda takımda olması beklenmezken öncelik yurt dışı ve adres de Monaco. Eğer Fransız ekibi olmazsa Fenerbahçe ve Galatasaray durumları da değerlendirilecek ve kulüp çıkarlarına göre karar verilecek. 

WOOH İÇİN 5 milyon avro

Fransız basınına göre bordo mavililer 1.91 boyundaki Kamerunlu stoper Wooh için 5 milyon avroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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