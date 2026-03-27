Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Fransa, Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Brezilya'da Ederson ve Gabriel Sara, Fransa'da ise N'Golo Kante müsabakada süre aldı.

ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fransa, 32. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Brezilya'nın golü ise 78. dakikada Bremer'den geldi.

FRANSA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fransa'da 55. dakikada kırmızı kart gören Dayot Upamecano, takımını 10 kişi bıraktı.

SARA 84'TE OYUNA GİRDİ

Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

EDERSON 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, maçta 90 dakika sahada kaldı. Fransız orta saha N'Golo Kante ise 58'de Tchouameni'nin yerine oyuna girdi.

