Futbolu bırakan Oğuzhan Özyakup, geçirdiği rahatsızlığı açıkladı! 'Çok kötü şeyler yaşadım'

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup, 2015 yılında yaşadığı panik atakların futbolu bırakma sürecinde etkili olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde aktif futbol hayatına son verdiğini duyuran Oğuzhan Özyakup, geçmiş yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek hayranlarını şaşırttı.

ESPN'ye konuşan Özyakup, "2015'te panik ataklar geçirmeye başladım. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ve geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Fortuna ile sözleşme görüşmeleri yapıyordum, Türkiye'ye geri dönebilirdim ancak herhangi bir yerde sözleşme imzalamam, kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olurdu." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: FUTBOL TARZIMDAN MUTLU OLMADIĞIMI...

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Özyakup, şu sözlerle emekli olduğunu duyurmuştu:

"Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm.

Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese teşekkür ederim."