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Futbolu bıraktığını açıklayan Thiago Alcantara'nın yeni görevi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbolu bıraktığını açıklayan Thiago Alcantara&#039;nın yeni görevi belli oldu
Thiago Alcantara, Barcelona, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu ayın başında futbolu bıraktığını açıklayan Thiago Alcantara'nın yeni görevi belli oldu. Brezilya asıllı İspanyol yıldız, Barcelona'da Hansi Flick'in teknik ekibinde yer alacak.

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi büyük takımların formasını giyen Thiago Alcantara, beklenmedik bir şekilde 33 yaşında futbolu bıraktı. Futbolu bırakan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, altyapısından yetiştiği Barcelona'nın teknik ekibinde görev alacak. 

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Barcelona'dan yapılan açıklamada Thiago'nun yaz boyunca teknik ekipte yer alacağı ve sezon öncesi ABD'de yapılacak hazırlık kampında takımla yolculuk yapacağı belirtildi.

Futbolu bıraktığını açıklayan Thiago Alcantara'nın yeni görevi belli oldu - 1. Resim

Thiago, Hansi Flick'le Bayern Münih'te çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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