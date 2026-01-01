G.Saray’ın yeni golcü için Atletico Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan yıldız Giacomo Raspadori’yi gündemine aldığı yazıldı.

Aslan için yeni transfer iddiası var… Hücum hattına takviye bakan G.Saray için İspanya’dan bir iddia var. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin Atletico Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan yıldız Giacomo Raspadori’yi gündemine aldığı yazıldı. Fazla süre alamadığı için ayrılığa sıcak bakan Raspadori için Roma da devrede.

AYHAN AKMAN AYRILDI

Dursun Özbek yönetiminin, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya dahil etmek için İspanyol ekibiyle ilk teması kurduğu öğrenildi. Üçüncü forvet durumundaki Ahmed Kutucu’dan yeteri kadar performans alamayan ve oyuncunun satışına sıcak bakılıyor. Bu arada G.Saray’da futbol direktörü yardımcısı olan Ayhan Akman görevinden ayrıldı.

