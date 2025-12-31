Galatasaray'da futbol direktör yardımcısı olarak görev yapan eski futbolcu Ayhan Akman, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

2001-2012 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Ayhan Akman, Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kulüp bünyesinde uzun süredir çeşitli kademelerde görev yapan Ayhan Akman, sarı kırmızılılardan resmen ayrıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ayhan Akman, sarı kırmızılı kulüpteki futbol direktör yardımcılığı görevinden ayrıldığını kaydetti.

Galatasaraydaki görevine veda etti: Ayrılığı bizzat duyurdu

İşte o açıklama:

"Değerli Galatasaraylılar,

Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum.

11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım, Şanlı Galatasaray'ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy'de kaldırdığımız efsanevi 2011-12 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray'ımızda 4'ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum.

Kulübümüze ligde ve Avrupa'daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum.

Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abi'mize de Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum."

