Galatasaray Kulübü, MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Yakup Sekizkök

Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök’e, emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

