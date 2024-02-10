Galatasaray devre arasına önde girdi! Galatasaray-Başakşehir maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Galatasaray, Başakşehir'i müsabakanın ilk yarısında attığı iki golle mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise top ağlarla buluşmadı. Galatasaray-Başakşehir'i ilk yarıda attığı iki golle mağlup etti.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da, Başakşehir karşısında 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, kadro dışı kaldı. Cihan Aydın'ın yönettiği maçta Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yardımcılık görevini yapıyor. İlk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Kemen, Emirhan İlkhan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

İşte maçtan dakika dakika önemli anlar:

İlk yarı

25. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın Lima’yı çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



31. dakikada Dries Mertens’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan’ın sağından filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada Lima’nın sağ taraftan ortasında Emirhan İlkhan’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.



37. dakikada Barış’ın sol taraftan içeri çevirdiği topta Mertens’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan gole izin vermedi.

41. dakikada Emirhan İlkhan’ın ara pasına hareketlenen Kemen’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muslera üzerine gelen topu kornere çeldi.

İkinci yarı

61. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Volkan’a çarptıktan sonra kaleye yönelen top Ba'nın müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Figueiredo’nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Kemen’in kafa vuruşu sonrası Kaan Ayhan’ın kafasına çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+8. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Vinicius'un altı pas çizgisinin hemen gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.