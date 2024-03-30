Galatasaray gözünü Ada'ya çevirdi! Leciester'ın yıldızı transfer listesinin başında

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mart 2024 20:59 - Güncelleme: 30 Mart 2024 21:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilfred Ndidi ile ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi faktörü ise Ndidi'nin gideceği takımı seçmesi konusunda önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.