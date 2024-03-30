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Haberler > Spor > Galatasaray gözünü Ada'ya çevirdi! Leciester'ın yıldızı transfer listesinin başında

Galatasaray gözünü Ada'ya çevirdi! Leciester'ın yıldızı transfer listesinin başında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray gözünü Ada&#039;ya çevirdi! Leciester&#039;ın yıldızı transfer listesinin başında

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilfred Ndidi ile ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi faktörü ise Ndidi'nin gideceği takımı seçmesi konusunda önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmayı amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Ada'ya çevirdi.

Nijerya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Leciester'dan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

SOMUT ADIM ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sona erecek Nijeryalı orta saha için yazın somut hamle yapmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray gözünü Ada'ya çevirdi! Leciester'ın yıldızı transfer listesinin başında - 1. Resim

TAKIMDAN AYRILACAK

Haberde İngiliz ekibinin oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemediği ve sezon sonunda kesin olarak Leciester'dan ayrılacağı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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