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    • Galatasaray - Sparta Prag canlı | UEFA Avrupa Ligi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray - Sparta Prag canlı | UEFA Avrupa Ligi
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Rams Park’ta Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.

    Mücadele Exxen üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.

    GALATASARAY - SPARTA PRAG İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem D., Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi

    Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta

    GALATASARAY VE SPARTA PRAG 5. DEFA KARŞILAŞACAK

    Galatasaray ile Çekya'nın Sparta Prag takımı, tarihlerindeki 5. randevuya çıkacak.

    İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.

    İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti.

    Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

    Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Galatasaray - Sparta Prag canlı | UEFA Avrupa Ligi
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