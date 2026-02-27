Türkiye Futbol federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek hakkında, 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' gerekçesiyle ceza kararı aldı.

PFDK, 26 Şubat 2026 tarihli toplantısında alınan kararları duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp de Özbek ile aynı gerekçeden 2 milyon 700 bin TL para cezası aldı.

PFDK'tan yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

