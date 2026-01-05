Galatasaray, Inter’in orta saha oyuncusuna kanca attı. Ugarte için bekleyişte olan sarı kırmızılılar, Uruguaylının alternatifini Çizme’de buldu. G.Saray yönetimi, İnter’de kulübeden çıkamayan İtalyan futbolcu için kiralama teklifinde bulundu…

Devre arasında kadrosuna merkez orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray, radarına bir ismi daha ekledi. İnter Kulübü’nden ayrılmak isteyen İtalyan orta saha için sarı kırmızılılar hamle yaptı. Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki merkez orta sahayı kiralamak için girişimde bulundu. Ligin ilk yarısında ligde sadece 205 dakika süre alan Frattesi’nin de transfere sıcak baktığı ifade edildi. Ancak İtalyan devi, geçtiğimiz yıl 31 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Davide Frattesi için mecburi satın alma bedeli talep etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mauro Icardi geleceğine dair konuştu

CAZİP BİR TEKLİF

Galatasaray kiralama formülünü, isteğe bağlı opsiyon maddesi ile yapmak isterken İnter ilk görüşmelerde 30 milyon avroluk bir satın alma maddesi talep etti. 2026 Dünya Kupası’nı düşünerek takımdan ayrılmak isteyen Frattesi için Galatasaray, aynı Manuel Ugarte de olduğu gibi girişimlerini sürdürecek.28 Ocak’tan sonra bu adımı atma kararı alan Galatasaray’ın önünde transfer pazarlığı için yaklaşık üç hafta var. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı kırmızılıların teklifini İnter’in cazip bulduğunu belirtti.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Bu sezon İnter formasıyla 15 maça çıkıp 506 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Davide Frattesi, iki asistlik skor katkısı verdi. Tuttosport, Frattesi’yi Juventus’un da istediğini yazdı. Futbola Lazio altyapısında başlayan 26 yaşındaki oyuncu İtalya dışında hiç oynamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası