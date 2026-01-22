İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları: Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlıktan dönen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfired Singo'nun, takımla birlikte antrenmana çıkması dikkat çekti.
Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fatih Karagümrük maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
- İdman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
- Antrenman topla ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas çalışması, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
- Sakatlıktan dönen Wilfired Singo, takımla birlikte antrenmana çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ara vermeden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Wilfired Singo, takımla birlikte antrenmana çıktı. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
