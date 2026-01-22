Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile La Liga ekibi Atletico Madrid, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. İspanyol basını, 1-1 sonuçlanan karşılaşmaya geniş yer ayırırken; son dakikada kaleci Jan Oblak'ın, Gabriel Sara'nın vuruşunda gole izin vermemesi manşetlere çıktı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Atletico Madrid ile sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşma, İspanyol basınında manşetleri süsledi. Birçok gazete, Atletico Madrid'in ilk 8 şansının zora girdiğini yazdı. Karşılaşmaya dair İspanyol basınında yer alan haberleri Sporx aktardı.

Victor Osimhen

Elpais: Atletico'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlik. Kırmızı-beyazlıların ilk 8'e girebilmek için Bodo Glimt'i ezici bir şekilde yenmeleri ve diğer sonuçları da umut etmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Onefootball: Atletico Madrid, Türk cehenneminde sıkışıp kaldı.

Sport: Atletico Madrid, Türkiye'de kendi ayağına sıktı.

ABC: Atletico Madrid'in Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi macerası endişe verici bir istikrarsızlıkla gölgelendi ve beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuç onları Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girip giremeyecekleri veya play-off'lardan kaçınabilecekleri konusunda belirsizliğe düşürdü.

Alexander Sörloth

Ultimahora: Atletico Madrid, İstanbul'da beklentilerin altında kaldı.

Larazon: Atletico Madrid, Galatasaray ile berabere kalarak durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

AS: Giuliano, Atletico'ya erken bir üstünlük sağladı ancak Llorente'nin kendi kalesine attığı gol, 3 puanı almalarını engelledi. Oblak uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla daha fazla hasarı önledi.

Marca: Atletico Madrid, İstanbul'da çok fazla fırsat buldu ancak birini değerlendirebildi. Bu beraberlik üzücü oldu.

Barış Alper Yılmaz

Mundo Deportivo: Simeone, Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçta 4 puanla ilk 8'e giremeyeceğini iddia etmişti. Bu elde edebilecekleri en iyi sonuç ve Oblak'ın uzatma dakikalarında Galatasaray'ın golünü engelleyen kurtarışı sayesinde bunu başardılar.

Elperiodico: Atletico Madrid'in Türkiye'deki serüveni hayal kırıklığıyla sona erdi ve son maçta ilk 8'e girme mücadelesi vermek zorunda kalacaklar.

Ok Diario: Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde zor durumda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası