Son dakika az önce deprem nerede oldu sorgulamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mart 2026 Pazartesi günü Denizli, Aydın, İzmir ve diğer illerde hissedilen sarsıntılar sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.

Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Denizli, Aydın ve İzmir çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesine çevrildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Türkiye genelinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedilebiliyor. Özellikle hissedilen bir sarsıntının ardından vatandaşlar deprem olup olmadığını öğrenmek için güncel deprem verilerini araştırıyor.

Depremler; büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi teknik bilgilerle birlikte kayıt altına alınıyor. Bu veriler sayesinde yaşanan sarsıntıların nerede gerçekleştiği ve hangi büyüklükte olduğu kısa sürede öğrenilebiliyor.

AFAD verilerine göre son olarak, saat 09.21'de Denizli Buldan merkezli 5.1 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Denizli başta olmak üzere, Aydın ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi. Denizli'deki depremin ardından düşük şiddetli birçok deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 MART 2026

9 Mart 2026 tarihinde meydana gelen depremler, güncel deprem listeleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bu listelerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Buna göre AFAD son depremler listesi şu şekilde:

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA

Depremlerle ilgili en güncel verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar son depremler sorgulama ekranlarını kullanıyor. Bu ekranlarda Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler tarih ve saat sırasına göre listelenmekte. AFAD son depremler sorgulama sayfalarında sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü, enlem-boylam koordinatları ve derinlik bilgileri gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu sayede deprem verileri hem vatandaşlar hem de araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturuyor.

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (AFAD)

