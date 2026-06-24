G.Saray’da yönetim, 15 Temmuz’a kadar futbolcuların alacaklarını ödeyecek. Sarı kırmızılılar başarılı olan takımı pas geçmeden iki aylık (toplam 20 milyon avroya yakın) ödemelerini gerçekleştirecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha ve forvet bölgesine oyuncu bakılırken Dursun Özbek yönetiminden önemli bir karar çıktı. Sarı kırmızılılarda yönetim, transferden ziyade önceliği takıma verdi. Başarılı takımı mağdur etmeme kararı alan yönetim, futbolculara 15 Temmuz’a kadar ödeme yapacak. İki aylık taksitler hesaplara yatırılacak ve UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı verilecek. Toplam rakamın ise yaklaşık 20 milyon avro civarında olduğu öğrenildi.

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SPONSORLUĞA DEVAM

Öte yandan ligde üst üste beşinci şampiyonluk hayali kuran, Şampiyonlar Ligi’nde de çıtayı daha da yukarı çeken G.Saray, sponsorluk gelirlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar, iki şirketle sözleşme uzattı. Forma sponsorluğundan G.Saray Kulübü’nün kasasına sezon başına 15 milyon avro girecek. Başarıya paralel olarak kulübün marka değerini de yukarı çeken yönetim, kulübe yeni kaynaklar oluşturmaya devam edecek.

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