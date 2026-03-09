Beşiktaş’ı yıkan Galatasaray, üst üste 4. kupaya yakın, Aslan, şampiyon olduğu son üç sezonun son dokuz haftasında sadece birer yenilgi almıştı. Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Okan Buruk yönetiminde son üç sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşar adım gidiyor. Fenerbahçe’nin üst üste yaptığı puan kayıplarıyla arayı açma fırsatı yakalayan Galatasaray, en kritik deplasmanlardan birisi olarak gösterilen Dolmabahçe’den de zaferle ayrıldı. Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılar bir kere daha mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Aslan kalan haftalarda tarihî rakiplerinden Trabzonspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile ise sahasında karşılaşacak.

BURUK’UN HEDEFİ TERİM

Bu sezon ilk derbi zaferine imza atan Cimbom, istatistiklere göre dördüncü şampiyonluğun kapılarını da sonuna kadar araladı. Zira Aslan şampiyon olarak tamamladığı son üç sezonun son dokuz haftasında sekizer galibiyet alırken, sadece birer kere yenildi. Galatasaray evinde oynayacağı maçta en yakın takipçisi Fenerbahçe’ye yenilse bile diğer maçlarda puan kaybı yaşamazsa sarı lacivertlilerin diğer maçlarda aldığı sonuçlara bakmaksızın bir kere daha kupaya uzanacak. Bu durumda Okan Buruk da Fatih Terim’in üst üste dört şampiyonluk rekoruna ortak olacak.

SON ÜÇ SEZONDA SON DOKUZ MAÇTA G.SARAY

2022-23 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi

2023-24 8 galibiyet, 1 yenilgi

2024-25 8 galibiyet, 1 yenilgi

KESKİN NİŞANCI OSİMHEN

Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen, takımını sırtlamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın tamamında skor katkısı verdi. Osimhen, 8 gol, 4 asist ile Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda en büyük silahı oldu. Golcü oyuncu, kariyerinde üst üste sekiz karşılaşmada skora etki ettiği tek serisini 2023 yılında, Napoli formasıyla yakalamıştı.

