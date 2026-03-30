Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'dan sağ bek konusunda sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine alındı. Nijeryalı oyuncu, Birmingham'da bu sezon 22 maçta 1 asist yaptı.

Championship ekibi Birmingham'da sorunlar yaşayan Bright Osayi-Samuel, kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. İngiliz ekibi de yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirme kararı aldı. Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'ın transfer listesine girdiği belirtildi.

AYRILIK KARARINA GÖTÜREN SÜREÇ

28 yaşındaki sağ bek, Championship'in 35'inci haftasında oynanan Middlesbrough maçı sonrası eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Taraftarlar, Osayi-Samuel'i 3-1'lik mağlubiyetin sorumlusu ilan etmişti. Yenilen 2 golün doğrudan Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, Nijeryalı futbolcuyu sosyal medyada hedef tahtası yapmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Middlesbrough maçının ardından Championship'te oynanan 4 karşılaşmada da süre alamamıştı.

Bright Osayi-Samuel, 2021-2025 arasında Fenerbahçe forması giydi.

SAĞ BEK İÇİN GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'da bu sezon ağırlıklı olarak Roland Sallai sağ bekte görev alırken; Macar futbolcu ile birlikte Wilfried Singo'ya Avrupa'dan talipler olması nedeniyle Osayi Samuel gündeme alındı.

Roland Sallai

Galatasaray, bu bölge için ara transfer döneminde de Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'u kiralamıştı. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan Fransız oyuncunun takımdaki geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

