Galatasaray'da transfer bekleyişi sürerken sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. #SabrımızKalmadıDursunÖzbek etiketi yaklaşık 20 dakika içinde Türkiye gündeminin zirvesine yükselirken, taraftarlar yıldız transferlerin bir an önce açıklanması çağrısında bulundu.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ilişkin bekleyiş sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Beklenen yıldız transferlerin henüz açıklanmaması üzerine başlatılan "#SabrımızKalmadıDursunÖzbek" etiketi, kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine yerleşti.

Transfer döneminde ses getirecek hamleler bekleyen taraftarlar, yönetimin süreci ağır ilerlettiği görüşünü dile getirirken, binlerce paylaşım yaparak yönetime çağrıda bulundu.

#SabrımızKalmadıDursunÖzbek

20 DAKİKADA GÜNDEMİN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların X platformunda başlattığı "#SabrımızKalmadıDursunÖzbek" etiketi, yaklaşık 20 dakika içerisinde Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Kısa sürede binlerce paylaşımın yapıldığı etikette, taraftarlar transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini savunurken, yeni sezon öncesinde kadronun yıldız isimlerle güçlendirilmesini talep etti.

Başkan Dursun Özbek

YÖNETİME TRANSFER ÇAĞRISI

Galatasaray taraftarları, özellikle Avrupa'da iddialı bir kadro kurulması için ses getirecek transferlerin bir an önce açıklanmasını istedi.

Etiket altında yapılan paylaşımlarda, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yönelik eleştiriler öne çıkarken, transfer çalışmalarının daha hızlı ve kararlı şekilde yürütülmesi yönünde çağrılar yapıldı.

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