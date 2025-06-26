Galatasaray'dan 3 isme teşekkür! Yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 3 isimle yolların ayrıldığını duyurdu ve sporculara teşekkür etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda flaş ayrılıklar yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: