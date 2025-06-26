Galatasaray'dan 3 isme teşekkür! Yollar ayrıldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 3 isimle yolların ayrıldığını duyurdu ve sporculara teşekkür etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda flaş ayrılıklar yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz