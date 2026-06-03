Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif! Vedat Muriqi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım için yeni bir teklif yaptı. Öte yandan, Vedat Muriqi’ye yabancı kontenjanında olması nedeniyle soğuk bakıldığı öğrenildi.
- Başakşehir, Bertuğ Yıldırım için 15 milyon avro bonservis bedeli talep etti.
- Galatasaray, millî takım havuzunda yer almayan bir oyuncu için bu bedelin yüksek olduğunu belirtti.
- Sarı kırmızılılar, 5 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti.
- Vedat Muriç, Galatasaray'ın transfer listesine hiç gelmedi ve yabancı kontenjanı nedeniyle soğuk bakıldı.
Aslan’da transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği şu anda yerli oyunculara vermiş olan Galatasaray’da yedek forvet olarak öne çıkan isim Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım’dı. Boz Baykuşlar, genç forvet için 15 milyon avro talep etti. Sarı kırmızılılar ise millî takım havuzunda yer almayan bir oyuncu için bu talebin çok yüksek olduğunu vurguladı.
MURİQİ HİÇ OLMADI
Osimhen’in yedeği olarak düşünülen Bertuğ için sarı kırmızılılar, 5 milyon euro bonservis bedeli artı Ahmed Kutucu’yu vermeyi teklif etti. Başakşehir’in cevabı bekleniyor. Bu arada F.Bahçe’ye dönmesi gündemde olan Vedat Muriqi’nin Galatasaray’ın transfer listesine hiç gelmediği ve ayrıca yabancı kontenjanında olması nedeniyle soğuk bakıldığı ifade edildi.