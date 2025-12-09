Gaziantep FK, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahelesiyle yüzüne darbe alan Tayyip Talha Sonuç'un maxilla kemiğinde kırık tespit edildiğini ve 25 yaşındaki futbolcunun ameliyacat olacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, sakatlığı sebebiyle 78'nci dakikada yerini Semih Güler'e bırakan Tayyip Talha Sonuç'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Tüpraş Stadyumu'nda 2-2'lik skorla puanlar paylaşıldı

"AMELİYAT OLACAK"

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir.

Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'VERİLMEYEN PENALTI' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha’nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuza, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir.

Tayyip Talha Sanuç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

