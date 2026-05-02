Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın TFF ve MHK'yı hedef alan sert sözlerle istifasını açıklamasının ardından teknik direktörlük görevine Mirel Radoi'yi getirmişti. Kırmızı-siyahlılar, Rumen hoca yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi, 22 Nisan'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki gerçekleştirilen töreninde 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2025-2026 sezonundaki 3'üncü hocası olan Mirel Radoi ile Eyüpspor karşılaşmasından 3-0, sahasındaki Beşiktaş maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mirel Radoi - Sergen Yalçın

Bu sezon çıktığı 32 maçta 9 defa galibiyet sevinci yaşayabilen Gaziantep FK'nin, 10 beraberlik ve 13 yenilgi sonucu 37 puanı bulunuyor.

