Anadolu Ajansı
Gaziantep FK'de 2'de 0: Mirel Radoi'nin galibiyeti yok
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın TFF ve MHK'yı hedef alan sert sözlerle istifasını açıklamasının ardından teknik direktörlük görevine Mirel Radoi'yi getirmişti. Kırmızı-siyahlılar, Rumen hoca yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Özetle DinleGaziantep FK'de 2'de 0: Mirel Radoi'nin galibiyeti...
Kaydet
Spor az önce
0:00 0:00
1x
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi, 22 Nisan'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki gerçekleştirilen töreninde 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 2025-2026 sezonundaki 3'üncü hocası olan Mirel Radoi ile Eyüpspor karşılaşmasından 3-0, sahasındaki Beşiktaş maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon çıktığı 32 maçta 9 defa galibiyet sevinci yaşayabilen Gaziantep FK'nin, 10 beraberlik ve 13 yenilgi sonucu 37 puanı bulunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Eyüpspor'un 3 puanı 3 golle geldi: Mirel Radoi, Süper Lig'e yenilgiyle başladı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR