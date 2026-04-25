Burak Yılmaz'ın istifası sonrası göreve getirilen Mirel Radoi yönetiminde ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen İstanbul temsilcisi, bitime 3 hafta kala kritik bir galibiyete imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden eflatun-sarılı ekip, kümede kalma yolunda altın değerinde 3 puan daha elde etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Umut Bozok, 65'inci dakikada Charles-Andre Raux Yao ve 78'inci dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

ikas Eyüpspor oyuncusu Umut Bozok'un gol sevinci

RADOI İLK MAÇINI KAYBETTİ

Fatih Karagük'ün ardından Gaziantep FK engelini de kayıpsız geçen Eyüpspor, 31 maç sonunda 28 puana yükseldi. Rumen teknik adam Mirel Radoi yönetiminde ilk maçını kaybeden konuk ekip ise 37 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İKAS EYÜPSPOR 3-0 GAZİANTEP FK

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Lucas Calegari, Luccas Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Jerome Onguene dk. 87), Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Lenny Pintor dk. 87), Denis Radu (Talha Ülvan dk. 66), Charles Raux Yao (Ismaila Manga dk. 77), Umut Bozok

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado (Luis Perez dk. 86), Kacper Kozlowski (Melih Kabasakal dk. 86), Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 86), Alexandru Maxim, Christopheer Lungoyi, Mohamed Bayo (Denis Draguş dk. 64)

Goller: Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 65 Raux Yao, Dk. 78 Metehan Altunbaş (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Raux Yao, Ismaila Manga (Eyüpspor), Deian Sorescu, Christopheer Lungoyi (Gaziantep FK)

