Samsunspor’da teknik direktörlük koltuğuyla ilgili merak edilen konu netlik kazandı. Kırmızı-beyazlı kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan Thomas Reis ile sözleşmenin iki yıl uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıldırım, yeni sözleşmenin devre arasında imzalanacağını belirtirken, kulübün hedefleri ve transfer planlamasıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

X hesabından paylaşım yapan Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum.

Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum.

Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.

Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.

Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım."

