Gençlerbirliği ile Samsunspor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası dışından vuruşunda top, az farkla kaleci Velho'nun solundan auta gitti.
30. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin vuruşuyla kaleye yönelen meşin yuvarlağı Zuzek, çizgi önünde uzaklaştırdı.
38. dakikada Samsunspor öne geçti. Mendes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yalçın Kayan'ın müdahalesiyle topla buluşan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Samsunspor, devre arasına 1-0 üstün gitti.
52. dakikada Tongya'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda Zeki Yavru, çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün'ün indirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Niang), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm), Koita (Dk. 83 Abdurrahim Dursun)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Diabete, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Mendes (Dk. 84 Tomasson), Yalçın Kayan (Dk. 65 Ntcham), Tahsin Bülbül (Dk. 65 Elayis Tavşan), Mouandilmadji
Goller: Dk. 38 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 60 Koita (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 63 Yunus Emre Çift, Dk. 66 Ntcham (Samsunspor)