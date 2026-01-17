Aidatlarını ödemiş ve daha önce oy kullanmış yaklaşık 2 bin üyenin salona alınmadığı, buna karşın son haftada yapılan yüzlerce yeni üyenin oy kullandığı iddiaları Gençlerbirliği kongresinde seçimlere gölge düşürdü. Seçimi kaybeden Mithat Akar, durumu yargıya taşıyacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde olağanüstü seçimli genel kurul, daha ilk dakikalardan itibaren ciddi bir krizle başladı. Kongrede yaklaşık 2 bin üyenin oy kullanmasının engellendiği iddiaları büyük tartışmalara sebep olurken, başkan adaylarından Mithat Akar adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yaşananların yargıya taşınacağı öğrenildi.

Genel kurulun başlamasıyla birlikte Arda Çakmak yönetiminin son bir hafta içinde bine yakın yeni üyeyi kulübe kaydettiği ve bu üyelerin oy kullandığı, buna karşılık uzun süredir üye olan çok sayıda ismin üyeliklerinin askıya alındığı öne sürüldü. Oy kullanmak isteyen üyelerin kongre salonuna alınmaması tansiyonu yükseltti.

MİTHAT AKAR ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine kongre salonunda söz alan başkan adayı Mithat Akar, sürecin hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu belirterek adaylıktan çekildi. Akar, divana sunduğu yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oy kullanmak üzere gelen, daha önce oy kullanan ve aidatlarını ödeyen kongre üyelerimizin haksız ve hukuksuz şekilde içeriye alınmadığını görmekteyiz. Demokratik bir ortamın olmadığı, adil bir yarışın mümkün olmadığı bu kongrede başkan adaylığımı geri çekiyorum.”

OY KULLANAMAYAN ÜYELER NOTERE BAŞVURDU

Kongreye katılmak isteyen yüzlerce üye ise üyeliklerinin askıya alındığı gerekçesiyle salona alınmadıklarını ve oy haklarının gasp edildiğini ifade etti. Mağdur olduklarını belirten üyeler, kongre salonunda hazır bulunan notere dilekçe vererek durumu tutanak altına aldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Mithat Akar’ın genel kurul sürecini yargıya taşıyacağı öğrenildi.

“NAYLON ÜYE” İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi olmasına rağmen başkan adayı olan Çağrı Çetin’in daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Çetin, kulüpte “naylon üye” skandalı yaşandığını iddia etmiş, son dönemde Ankara’daki belediye otobüs şoförleri ve bir sendikaya bağlı kişilerin toplu şekilde üye yapıldığını öne sürmüştü.

Gençlerbirliği’nde kongrede yaşanan gelişmeler sonrası belirsizlik sürerken, sürecin hukuki boyuta taşınmasıyla birlikte kulübü zorlu bir sürecin beklediği ifade ediliyor.

