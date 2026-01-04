Anadolu Ajansı
Göztepe, Brezilyalı golcüyle 4,5+1 yıl sözleşme imzaladı
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5+1 yıl süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Guilherme Luiz'e sarı-kırmızılı kulüple birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk dileğinde bulunuldu.
